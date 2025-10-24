Хоккеист СКА Менелл пропустит три недели из-за аппендицита

Защитник не принял участия в матче с "Сочи" в пятницу

Защитник СКА Бреннан Менелл © Петр Ковалев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Защитник петербургского СКА Бреннан Менелл пропустит три недели из-за операции, связанной с аппендицитом. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Игорь Ларионов.

28-летний хоккеист не принял участия в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с "Сочи" (8:1), который прошел в пятницу.

"Менелл выбыл на три недели. У него была операция, аппендицит. Только что я получил информацию, у него аппендицит", - сказал Ларионов.

Также матч по состоянию здоровья пропустил нападающий Николай Голдобин. "Голдобин не играл по причине болезни. Школьный период. Дети ходят в школу, приносят всякие простуды и так далее", - добавил тренер СКА.

В нынешнем сезоне Менелл сыграл 17 матчей, забросил 6 шайб и отдал 2 голевые передачи. На счету Голдобина 3 шайбы и 7 передач в 15 играх.

СКА занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции с 18 очками после 18 матчей.