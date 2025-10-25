Станкович заявил об отсутствии энергии у "Спартака" в матче с "Оренбургом"

Красно-белые одержали победу со счетом 1:0

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Футболистам московского "Спартака" не хватало энергии в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом". Об этом журналистам заявил главный тренер красно-белых Деян Станкович.

В субботу "Спартак" дома победил "Оренбург" со счетом 1:0.

"Такие матчи бывают. Главное, что взяли три очка, теперь готовимся к невероятному матчу [с "Краснодаром"]. Может, причины в моем возвращении на скамейку. Это шутка. Но сегодня я не увидел необходимой энергии от футболистов для победы", - сказал Станкович.

"[Защитник Кристофер] Ву был лучшим на поле. Почти все единоборства выиграл, никаких моментов не возникало. Вышел прекрасно на поле, сделал свою работу", - добавил главный тренер "Спартака".

"Спартак" с 22 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые 2 ноября на выезде сыграют с "Краснодаром".