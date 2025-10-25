Чемпионку мира по биатлону Симон могут исключить из сборной Франции за кражу

24 октября спортсменка была приговорена к трем месяцам условного заключения и штрафу в размере €15 тыс.

ПАРИЖ, 25 октября. /ТАСС/. Федерация биатлона Франции может исключить Жюлью Симон из состава национальной сборной после обвинительного приговора по делу о мошенничестве с банковской картой. Об этом сообщила радиостанция RMC Sport.

24 октября Симон приговорили к трем месяцам условного заключения, также спортсменке назначили штраф в размере €15 тыс.

"В дисциплинарном регламенте федерации предусмотрено около 15 возможных санкций. Симон может отделаться простым предупреждением, отстранением на определенный срок или даже исключением из состава сборной", - говорится в материале.

В июле 2023 года RMC Sport сообщила, что Симон заподозрили в использовании не принадлежащих ей банковских карт для совершения покупок в интернет-магазинах. Инцидент произошел летом 2022 года на международном фестивале Blink в Норвегии. На Симон подали две жалобы, одну из которых написала партнерша француженки по национальной команде олимпийская чемпионка 2022 года Жюстин Бреза-Буше. Вторая жалоба поступила от неназванного сотрудника сборной Франции. Ущерб пострадавшим оценивается в сумму более €1 тыс. Симон ранее отвергала обвинения.

В октябре 2023 года Симон задержали для дачи показаний по делу о мошенничестве, краже и злоупотреблении служебным положением. Позднее ее отпустили после допроса.

Симон 29 лет. На ее счету 10 золотых медалей чемпионатов мира. Также француженка является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в смешанной эстафете. В сезоне-2022/23 спортсменка стала обладательницей Кубка мира.