В Индонезии не стали комментировать санкции со стороны МОК

Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям лишить Индонезию права на проведение международных турниров

Редакция сайта ТАСС

© ZUMA Press Wire via Reuters Connect

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Индонезии пока не может прокомментировать санкции со стороны Международного олимпийского комитета. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Читайте также

МОК призвал лишить Индонезию права на проведение турниров

22 октября МОК рекомендовал спортивным федерациям лишить Индонезию права на проведение международных турниров после инцидента с невыдачей виз израильским гимнастам для участия в чемпионате мира. Кроме того, МОК прервал переговоры с Национальным олимпийским комитетом Индонезии о проведении на территории страны Олимпийских игр в 2036 году, а также других мероприятий под эгидой организации.

"На данный момент мы не можем публично комментировать санкции со стороны МОК", - сообщили в организации.