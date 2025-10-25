Футболисты "Зенита" и "Динамо" сыграют в центральном матче 13-го тура РПЛ

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге

Полузащитник "Динамо" Данил Глебов и полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой © Александр Щербак/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Программа 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится четырьмя матчами в воскресенье. В центральной игре уик-энда петербургский "Зенит" на своем поле встретится с московским "Динамо".

Матч пройдет на "Газпром-Арене" и начнется в 17:30 мск. "Зенит" с 23 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, "Динамо" с 16 очками располагается на 8-й позиции. На этой неделе обе команды одержали победы в заключительных матчах группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, "Динамо" стало вторым в квартете B, "Зенит" выиграл группу A. Команды встретятся в 1/4 финала "пути РПЛ" в ноябре, первая игра пройдет в Санкт-Петербурге.

"Игра точно будет интересной, в таких матчах обычно не бывает фаворита, но есть небольшое преимущество у "Зенита" за счет своего поля и болельщиков, но все будет зависеть от того, как будут играть команды, - сказал ТАСС бывший футболист "Динамо" и "Зенита" Игорь Семшов. - Но я думаю, что матч будет достаточно веселым в плане атакующих действий, никто обороняться и охранять счет не собирается. Сложно предположить насчет большого количества голов, никто не ожидал, что так пройдут матчи "Динамо" - "Локомотив" и ЦСКА - "Спартак". Но однозначно голы будут, потому что атакующие линии у команд сильные, моменты будут точно".

Перед матчем у команд есть потери. Из-за травмы у "Зенита" не сыграет колумбийский нападающий Матео Кассьерра. Также главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил журналистам, что из-за повреждения матч пропустит защитник Арсен Адамов. У "Динамо" из-за перебора желтых карточек не сыграет капитан и полузащитник Даниил Фомин. Также из-за повреждений матч должны пропустить полузащитник Антон Миранчук и вратарь Андрей Лунев. Помимо этого, от тяжелых травм продолжают восстанавливаться Артур Гомес, Луис Чавес, Милан Майсторович, также встречу рискуют пропустить Муми Нгамалё и Денис Макаров.

В последний раз "Динамо" на выезде обыграло "Зенит" в РПЛ 6 августа 2023 года, тогда встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу московской команды. "Зенит" был сильнее в прошлом домашнем матче 10 августа 2024 года (1:0).

Матчи лидеров

В первой игре дня московский "Локомотив" на выезде встретится с тольяттинским "Акроном". Матч начнется в 13:00 мск и в связи с подготовкой и проведением в Самаре международного форума "Россия - спортивная держава" пройдет в Саранске. "Локомотив" после 12 туров возглавил таблицу РПЛ с 26 очками, но после субботних игр столичный ЦСКА набрал 27 очков и оказался выше. "Акрон" с 11 очками располагается на 12-й позиции. За тольяттинцев должен сыграть 37-летний нападающий Артем Дзюба, который ранее в течение полутора сезонов выступал за железнодорожников.

Также в воскресенье "Краснодар" примет казанский "Рубин", встреча начнется в 19:45 мск. Краснодарская команда с 26 очками располагается на 3-й позиции, "Рубин" (18) идет 7-м.

В другом матче дня калининградская "Балтика" на выезде сыграет с "Пари Нижний Новгород". Встреча начнется в 15:15 мск. Балтийцы занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Нижегородская команда с 6 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Программа 13-го тура РПЛ стартовала в субботу, в этот день московский "Спартак" дома победил "Оренбург" (1:0), "Ростов" на своем поле сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" (1:1), ЦСКА дома победил самарские "Крылья Советов" (1:0). 27 октября пройдет матч "Ахмат" - "Сочи".