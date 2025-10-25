Бурлакова рассказала, что уже не надеялась завоевать медаль ЧМ по велотреку

Спортсменка заняла второе место в гите

Редакция сайта ТАСС

Яна Бурлакова © IMAGO/ frontalvision.com via Reuters Connect

ТАСС, 26 октября. Россиянка Яна Бурлакова смогла собраться и продемонстрировать свой максимум для завоевания медали на чемпионате мира по велотреку, несмотря на ранее потерянную надежду стать призером соревнований. Об этом она рассказала журналистам.

26 октября Бурлакова заняла второе место на чемпионате мира в гите.

"Очень рада, конечно, этой медали, - сказала Бурлакова. - Долгожданная, выстраданная, было действительно морально тяжело справиться со всем. И, честно, уже опускались руки, думала, что на этом чемпионате уже мне ничего не светит. Но получилось собраться, сконцентрироваться и выдать все, что могу. Надеюсь, что это не последняя моя медаль. Будем работать дальше".

Бурлаковой 25 лет, она является чемпионкой мира 2024 года в гите. Также в ее активе победа на чемпионате Европы - 2025 в спринте. Россиянка выигрывала серебро и бронзу мирового первенства 2021 года, на европейском первенстве - 2021 она завоевала три бронзовые награды.

Медаль, завоеванная Бурлаковой, стала второй для российских спортсменов на нынешнем турнире. Ранее бронзовым призером в спринте стала Алина Лысенко.

Чемпионат мира проходит в Чили и завершится 26 октября. Всего на турнире будут разыграны 22 комплекта наград. На главный старт сезона заявились более 1 тыс. велогонщиков. В их числе пятеро россиян: Валерия Валгонен, Никита Кирильцев, Екатерина Евланова, Бурлакова и Лысенко. Российские спортсмены из-за санкций выступают в нейтральном статусе и только в личных гонках.