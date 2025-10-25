UFC организует бой-реванш за титул между Аспиналлом и Ганом

Поединок, прошедший на турнире в Абу-Даби, был признан несостоявшимся

Редакция сайта ТАСС

Президент UFC Дэйна Уайт © Darrian Traynor/ Getty Images

ДУБАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Британец Том Аспиналл и француз Сирил Ган проведут бой-реванш за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелой весовой категории после того, как их поединок на турнире в Абу-Даби был признан несостоявшимся. Об этом на пресс-конференции заявил глава промоушена Дэйна Уайт, комментарий которого приводит радиостанция RMC Sport.

Турнир UFC 321 прошел в Абу-Даби 25 октября. В первом раунде Ган нанес тычок в глаз Аспиналлу. Через несколько минут было принято решение не продолжать поединок.

"Я раздражен. Но бой-реванш будет", - сказал Уайт.

Аспиналлу 32 года, на его счету 15 побед и 3 поражения в смешанных единоборствах (MMA). Британец провел первую защиту титула. Он стал обладателем чемпионского пояса в июне, когда стало известно о решении бывшего чемпиона UFC в тяжелой весовой категории американца Джона Джонса завершить карьеру. В июле 2024 года Аспиналл победил американца Кёртиса Блейдса в бою за временный пояс чемпиона.

Гану 35 лет, в его активе 13 побед и 2 поражения в MMA. Он проводил третий поединок за звание чемпиона UFC в тяжелом весе. В августе 2022 года француз уступил камерунцу Франсису Нганну единогласным решением судей, в марте 2023-го - Джонсу удушающим приемом в первом раунде.