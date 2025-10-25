Кучеров набрал 1 тыс. очков в "регулярках" НХЛ быстрее Малкина и Овечкина

Эта отметка покорилась нападающему "Тампы" за 809 матчей

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Нападающий "Тампы" Никита Кучеров установил рекорд по скорости достижения 1 тыс. очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских игроков.

Эта отметка покорилась Кучерову за 809 матчей. Из россиян прежним рекордсменом по этому показателю был нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (848). Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатах НХЛ капитан "Вашингтона" Александр Овечкин покорил эту отметку за 880 игр.

Кучеров стал четвертым по скорости достижения 1 000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки. Быстрее него подобного достижения добивались словак Петер Штястны (682), финн Яри Курри (716) и чех Яромир Ягр (763). Среди действующих игроков Кучерова опередили только канадцы Коннор Макдэвид (659) и Сидни Кросби (757), выступающие за "Тампу" и "Питтсбург" соответственно.

За всю историю НХЛ быстрее Кучерова добирались до 1 000 очков в регулярных чемпионатах 16 игроков. Россиянин стал лучшим среди тех, кому потребовалось для этого минимум 800 игр. Рекордсменом является канадец Уэйн Гретцки (424). Минимум 1 000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ есть у 101 игрока.