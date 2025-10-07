Последний год по контракту и новые рекорды Овечкина. Интриги сезона НХЛ

Российский форвард "Вашингтона" постарается догнать Уэйна Гретцки по шайбам в регулярных чемпионатах и плей-офф

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Новый регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует в ночь на 8 октября по московскому времени. Предстоящий сезон станет последним для Александра Овечкина по действующему контракту с "Вашингтоном", рекордсмен по количеству голов в регулярных чемпионатах может установить еще несколько достижений.

В 2021 году Овечкин подписал пятилетний контракт с "Вашингтоном", за который выступает всю карьеру в НХЛ, на сумму $47,5 млн. Перед началом сезона российский нападающий отметил, что не торопится принимать решение относительно своего будущего. Ранее хоккеист неоднократно заявлял, что хочет завершить карьеру в московском "Динамо", воспитанником которого является.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина 21-м в НХЛ. Рекордсменами по этому показателю являются Горди Хоу и Крис Челиос (по 26 сезонов). В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сейчас в активе российского форварда 897 голов. В предстоящем сезоне россиянин может установить еще несколько значимых достижений.

До повторения рекорда Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах и плей-офф Овечкину осталось забросить 42 шайбы, на данный момент у россиянина 974 гола, у канадца - 1 016. В прошлом сезоне нападающий "Вашингтона" забросил 44 шайбы в регулярном чемпионате и 5 - в плей-офф. Если Овечкин улучшит свой прошлогодний результат по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате, то станет рекордсменом по количеству голов за один турнир среди 40-летних игроков. В настоящее время достижение принадлежит Хоу, который в сезоне-1968/69 отметился 44 голами.

Овечкин занимает второе место по количеству матчей (179) с двумя и более голами в НХЛ. Лидером по этому показателю является Гретцки (189). Россиянин может стать рекордсменом "Вашингтона" по количеству голевых передач и обойти многолетнего партнера по команде шведа Никласа Бэкстрёма. Для этого россиянину необходимо ассистировать партнерам 37 раз, на данный момент у Овечкина 726 передач, у Бэкстрёма - 762.

В списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ по системе "гол+пас" Овечкин (1 623 очка) занимает 11-е место и наверняка войдет в десятку. От занимающего 10-ю строчку канадца Джо Сакика россиянин отстает на 18 баллов. Из действующих игроков выше Овечкина располагается капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби (9-е место), в активе которого 1 687 очков.

"Флорида" в погоне за третьим титулом

На матчи регулярного чемпионата "Вашингтон" выпустил специальные бумажные билеты в честь Овечкина. Они будут доступны только для членов программы болельщиков и будут привязаны к электронным учетным записям для того, чтобы их нельзя было перепродать. На каждом билете будут изображены Овечкин и некоторые одноклубники россиянина. На билете от 12 апреля на последний домашний матч регулярного чемпионата против "Питтсбурга" вместе с Овечкиным будет изображен Кросби, эта игра может стать последней в истории их соперничества.

"Вашингтон" проведет первый матч регулярного чемпионата в ночь на 9 октября. Столичная команда примет "Бостон", который впервые в своей истории начнет сезон без капитана. По ходу прошлого регулярного чемпионата Брэд Маршанд был обменян во "Флориду", после чего клуб пока не выбрал нового капитана. Канадец стал значимой частью второй подряд победы "Флориды" в Кубке Стэнли.

Больше двух раз подряд Кубок Стэнли в последний раз завоевывал "Нью-Йорк Айлендерс", с 1980 по 1983 год команда побеждала четырежды. "Флорида" начнет сезон без двух лидеров - капитана Александра Баркова и нападающего Мэттью Ткачука. Барков получил травму крестообразной связки на тренировке, его восстановление займет от семи до девяти месяцев. Ожидается, что Ткачук вернется в состав не раньше декабря.

Последний год по действующему контракту с "Флоридой" проведет российский вратарь Сергей Бобровский. В 2019 году голкипер подписал семилетний контракт с клубом на среднегодовую зарплату $10 млн. В предстоящем сезоне пару Бобровскому во вратарской линии "Флориды" составит другой россиянин - Даниил Тарасов, который был обменян из "Коламбуса".

В двух последних финалах "Флорида" обыграла "Эдмонтон", который и в предстоящем сезоне будет одним из претендентов на Кубок Стэнли. Канадская команда заключила новое трехлетнее соглашение с российским нападающим Василием Подколзиным, а также продлила контракт с главным тренером Крисом Ноблаухом и основной звездой клуба - Коннором Макдэвидом, соглашение, которое начнет действовать с сезона-2026/27, с канадским нападающим было заключено на два года. Проблемой "Эдмонтона" может стать зависимость от Макдэвида и немца Леона Драйзайтля, отсутствие глубины состава и стабильно играющих вратарей.

Кучеров постарается стать лучшим бомбардиром в третий раз подряд

Одним из конкурентов "Флориды" по Атлантическому дивизиону будет "Тампа". Команды встречались в первом раунде плей-офф два последних сезона, оба раза "Флорида" выигрывала серию в пяти матчах. За "Тампу" выступает лучший бомбардир двух последних регулярных чемпионатов Никита Кучеров. В прошлом сезоне он набрал 121 очко (37 заброшенных шайб + 84 результативные передачи), а в позапрошлом - 144 (44+100) очка, побив свой же бомбардирский рекорд за один чемпионат для россиян, установленный в сезоне-2018/19 (128 очков). Главными конкурентам Кучерова в борьбе за титул лучшего бомбардира в предстоящем сезоне станут Макдэвид, Драйзайтль и канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон.

Вмешаться в этот спор может российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов. Он ярко начал предыдущий чемпионат и лидировал в бомбардирской гонке, но пропустил половину сезона из-за травмы. В 41 матче россиянин набрал 56 (25+31) очков.

30 сентября Капризов подписал новое соглашение с "Миннесотой" сроком на восемь лет, которое начнет действовать с сезона-2026/27. Среднегодовая зарплата игрока составит $17 млн, что является рекордом лиги. Ранее рекордное достижение принадлежало Драйзайтлю, который в сентябре 2024 года подписал с "Эдмонтоном" восьмилетний контракт на общую сумму $112 млн (среднегодовая зарплата - $14 млн), соглашение с немцем действует с сезона-2025/26. По сумме контракта ($136 млн) Капризов обошел Овечкина, который в 2008 году подписал 13-летнее соглашение с "Вашингтоном" на сумму $124 млн.

"Миннесота" пополнила свой состав двукратным обладателем Кубка Стэнли Владимиром Тарасенко. Россиянин перешел в команду в результате обмена из "Детройта". Дебютный сезон в НХЛ проведет российский форвард "Миннесоты", обладатель Кубка Гагарина 2024 года Данила Юров.

Контрактные сезоны Малкина и Панарина

Последние сезоны по действующим контрактам проведут нападающий "Питтсбурга", трехкратный обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин и форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. В прошлом сезоне обе команды не сумели попасть в плей-офф и летом сменили главных тренеров. "Рейнджерс" возглавил главный тренер сборной США Майк Салливан, который с 2015 года работал в "Питтсбурге" и привел команду к двум Кубкам Стэнли. В первый игровой день нового регулярного чемпионата "Рейнджерс" и "Питтсбург" сыграют в Нью-Йорке.

Первый год по новому контракту проведет вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин. В декабре голкипер подписал соглашение сроком на восемь лет с рекордной среднегодовой зарплатой для вратарей в $11,5 млн. Команда из Нью-Йорка в межсезонье усилилась защитником Владиславом Гавриковым. Он заключил соглашение сроком на 5 лет и будет получать по $7 млн в год.

Для 39-летнего Малкина предстоящий сезон может стать последним в "Питтсбурге" и НХЛ. Команда три сезона подряд не может попасть в плей-офф и в ближайшее время, вероятнее всего, уйдет в перестройку. К тому же на дорогих контрактах находятся еще три возрастных игрока - Кросби, а также защитники Эрик Карлссон и Крис Летанг. Малкин, Кросби и Летанг выступают за "Питтсбург" на протяжении всей карьеры в НХЛ и завоевали три Кубка Стэнли.

Дебюты Шабанова и Грицюка

Предстоящий сезон может стать прорывным для ряда молодых российских игроков. 19-летний нападающий "Монреаля" Иван Демидов является одним из главных претендентов на приз лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата. Форвард пополнил состав "Монреаля" в концовке прошлого сезона после вылета петербургского СКА из кубка Гагарина. Он успел провести два матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил шайбу и сделал результативную передачу, а также пять игр серии плей-офф с "Вашингтоном" (1-4).

24-летний защитник Александр Никишин после вылета из Кубка Гагарина заключил контракт с "Каролиной" и провел четыре встречи в плей-офф, отметившись одной результативной передачей. Предстоящий сезон для двух бывших игроков СКА должен стать первым полноценным в НХЛ.

"У них [Демидова и Никишина] сейчас прекрасное время для того, чтобы заявить о себе в НХЛ. Желаю им больших успехов. Посмотрим, как все сложится в этом году. Надеюсь, сезон будет удачным, и они покажут хорошую игру", - сказал ТАСС нападающий московского "Динамо", бывший игрок "Монреаля" и других клубов НХЛ Джордан Уил.

Дебютные матчи в НХЛ проведут серебряный призер Олимпиады 2022 года Арсений Грицюк и один из лучших нападающих последних сезонов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Максим Шабанов. Грицюк заключил соглашение с "Нью-Джерси", которым был задрафтован в 2019 году. В команду перешел и опытный российский нападающий Евгений Дадонов, а тренер Сергей Брылин в новом сезоне будет находиться на скамейке, а не в роли аналитика на трибуне. Шабанова на драфте НХЛ не выбрал ни один клуб, он подписал соглашение с "Айлендерс".

Грицюк уже начал проявлять себя в предсезонных матчах, набрав в шести встречах 5 (2+3) очков. "Мне понравился Грицюк в "Нью-Джерси", у него есть реальный шанс заявить о себе. Он выглядит достаточно динамично, у него хорошие индивидуальные качества, есть баланс между умением быть игроком атаки и плеймейкером, в целом у него есть окно в виде месяца-двух проявить себя. В "Нью-Джерси" травмирован Стефан Ноусен, который провел много времени в большинстве, забив 20 с лишним голов, у Грицюка есть момент, когда он может повлиять на ситуацию, доказав, что способен войти в топ-9", - сказал ТАСС бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

Шабанову помочь в адаптации к НХЛ должны другие российские игроки "Алйендерс" - вратари Илья Сорокин и Семен Варламов и нападающий Максим Цыплаков, заключивший новый двухлетний контракт. "У Цыплакова есть определенная роль - это двусторонний игрок, способный держать шайбу в чужой зоне за счет своих габаритов, есть хорошее чувство пространства. Он системный игрок, который как раз подходит, возможно, системе "Айлендерс". Цыплаков может играть как в первом, так и в третьем звеньях, его игра по большому счету может не измениться, если он играет с креативными хоккеистами, либо с теми, кто играет попроще", - отметил Самсонов.

Первые матчи в НХЛ могут провести действующие обладатели Кубка Гагарина в составе ярославского "Локомотива" - защитник Дмитрий Симашев и нападающий Даниил Бут. Оба игрока подписали контракты с "Ютой", которой были задрафтованы в первом раунде в 2023 году. Более результативного сезона можно ожидать и от 20-летнего нападающего "Филадельфии" Матвея Мичкова. В межсезонье команду возглавил Рик Токкет.

О регламенте

В предстоящем регулярным чемпионате команды в последний раз проведут по 82 матча. Со следующего сезона это число будет увеличено до 84. Потолок зарплат составит $95,5 млн.

Регулярный чемпионат завершится в ночь на 17 апреля. Финальная серия Кубка Стэнли пройдет в июне 2026 года. В плей-офф выйдут 16 сильнейших команд по итогам регулярного чемпионата.

Впервые с 2014 года игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх. В феврале в календаре регулярного чемпионата будет предусмотрена пауза. 14 и 16 ноября "Нэшвилл" и "Питтсбург" сыграют два вынесенных матча регулярного чемпионата в Стокгольме.

Также в рамках регулярного чемпионата пройдут две встречи на открытом воздухе. 2 января в Майами "Флорида" примет "Детройт". 1 февраля "Тампа" сыграет с "Бостоном".