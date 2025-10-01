Статья

Обгонит ли его Макдэвид? Что значит рекордный контракт Капризова в НХЛ

Россиянин может стать новым лицом североамериканской лиги

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Миннесоты" © Michael Reaves/ Getty Images

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Соглашение как по общей сумме, так и по среднегодовой зарплате является рекордным для лиги, но, скорее всего, через пару лет оно не будет выглядеть таким значимым из-за поднятия потолка зарплат.

28-летний игрок, олимпийский чемпион и бронзовый призер чемпионата мира, подписал новый контракт сроком на восемь лет, по которому он заработает $136 млн, т.е. среднегодовая зарплата Капризова составит $17 млн. Причем, по сообщению североамериканских журналистов, зарплата игрока изначально была $16 млн, что все равно являлось бы рекордом. Рекордсменом до этого момента являлся немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль, который по восьмилетнему контракту, заключенному в сентябре 2024 года, заработает в среднем $14 млн. Новый контракт Драйзайтля действует с сезона-2025/26, рекордное соглашение Капризова — с сезона-2026/27.

Переговоры Капризова с "Миннесотой" шли все межсезонье, сам игрок избегал в общении с прессой этой темы что в США, что в России. Общение приостановилось до того, как генеральный менеджер клуба Билл Герин решил встретиться с Капризовым по возвращении из России. На встрече 9 сентября Капризов отклонил предложение клуба, согласно которому игрок заработал бы за восемь лет $128 млн. Переговоры продолжились, и клуб решился пойти на повышение предложения, чего изначально не планировал.

Новый контракт Капризова составлен таким образом, что практически всю сумму игрок получит в виде подписных бонусов, а сама зарплата составит $1 млн в год, и, таким образом, еще бонусами он заработает $128 млн. Также, согласно контракту, у клуба есть запрет на его обмен.

Капризов в результате этой сделки выиграл еще и потому, что договорился именно о восьмилетнем соглашении. Теоретически он мог в следующем году выйти на рынок и получить контракт на большую сумму. Однако с 1 июля следующего года в НХЛ станут действовать ограничения по срокам соглашений. Контракт можно продлевать вместо восьми максимально на семь лет, а при переходе в другой клуб — на шесть.

Капризов может стать одним из новых лиц НХЛ

Безусловно, подписанный новый контракт является для игрока последним длительным в карьере, когда он может заработать большие деньги. Стоит сказать, что через два-три года соглашение Капризова не будет выглядеть значимым и основополагающим.

Дело в том, что с сезона-2026/27, когда контракт вступит в силу, потолок зарплат в НХЛ должен подняться с $95,5 млн до $104 млн. С сезона-2027/28, как прогнозируется, потолок поднимется до $113,5 млн. С высоты тех денег среднегодовая зарплата Капризова по новому контракту составит 15% от вероятного потолка в $113,5 млн, что выглядит не так много.

Новым контрактом россиянин также обезопасил себя на долгое время в плане возможных травм. С другой стороны, этот контракт обязывает Капризова стать лидером команды на длительный период (лицом франшизы он является уже давно). Новое соглашение является своего рода стартовой площадкой для игрока в плане того, чтобы стать одним из новых лиц всей лиги на смену Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сидни Кросби и составить конкуренцию Коннору Макдэвиду. Которому, между прочим, также предстоит подписывать новый контракт с "Эдмонтоном" вместо истекающего в следующем году (по нынешнему он зарабатывает в среднем всего $12,5 млн), и стоит ждать, что новое соглашение перебьет контракт Капризова, пускай ненамного.

Этим летом в "Миннесоту" пришли, в частности, соотечественник Капризова Данила Юров и выбранный в первом раунде драфта прошлого года Зеев Буйюм. Потенциал их и других ребят, родившихся после 2000 года, позволяет говорить о том, что при грамотной работе они под присмотром того же Капризова, Мэтта Болди, австрийца Марко Росси могут выстрелить как раз в период действия контракта россиянина. И наверняка этот факт учитывался Капризовым, который хочет все-таки выиграть в НХЛ что-то серьезное, а не только титул лучшего новичка лиги.

Рустам Шарафутдинов