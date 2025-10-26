Гимнастка Мельникова рассказала, что хочет выступить на Олимпиаде-2028

Спортсменка победила в личном многоборье и в опорном прыжке, а также выиграла серебро в упражнениях на брусьях на чемпионате мира в Джакарте

ДЖАКАРТА, 26 октября. /ТАСС/. Обладательница двух золотых и одной серебряной медали чемпионата мира 2025 года гимнастка Ангелина Мельникова очень надеется сохранить свою отличную спортивную форму и выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

"Я бы хотела попасть на Олимпийские игры в 2028-м, - рассказала Мельникова. - Мне будет 28 лет, и я сейчас даже не представляю, в какой я буду форме, как я себя буду чувствовать. Мечты, я надеюсь, осуществятся, потому что большой мечтой был Париж (Олимпиада-2024 - прим. ТАСС), и я думала, что раз моя судьба такая и я не поехала в Париж, значит все".

"В прошлом году, конечно, я уже думала заканчивать карьеру, потому что какой смысл был губить свое здоровье? Но потом я подумала, а что, если попробовать дотянуть до Лос-Анджелеса? В принципе, я чувствую себя хорошо, у меня довольно легкое тело для гимнастики, у меня нет проблем с набором веса, например. Вот и я подумала, что мне кажется, что я могу. И этот чемпионат мира здесь - это один из шагов на пути к Олимпиаде", - добавила спортсменка.

Мельникова выступала на Играх в 2016 и 2021 годах, в ее активе золото и бронза Олимпиады в Токио, а также серебро Игр в Рио-де-Жанейро.