Гимнастке Мельниковой предложили выступить в клубном чемпионате Германии

Соревнования будут проходить 15 и 29 ноября

ДЖАКАРТА, 26 октября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира 2025 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова получила предложение выступить в клубном чемпионате Германии. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

"Меня пригласили выступить в Германии, в Бундеслигу. И, возможно, я поеду туда в ноябре", - сказала Мельникова, добавив, что соревнования будут проходить 15 и 29 ноября.

"Я очень открытая, - ответила чемпионка мира на вопрос, готова ли она выступать также в клубном чемпионате Италии, который стартует в начале 2026 года. - Я бы хотела выступать больше, выступать чаще. Любые международные соревнования для меня были бы опытом. Я не говорю про то, что нужно ехать и делать полные свои программы. Все равно соревнования - это и опыт, в том числе выступлений, и эмоции".

В феврале за один из итальянских клубов в качестве легионера выступала другая россиянка, олимпийская чемпионка Игр в Токио Виктория Листунова.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 27 октября.