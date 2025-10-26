Каменский: Кучеров показал, что является великим хоккеистом

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров (справа) © Mike Carlson/ Getty Images

МОСКВА, 26 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Набранное форвардом "Тампы" Никитой Кучеровым 1001-е очко в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) показывает, что россиянин является великим игроком с большой буквы. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Кучеров отметился двумя результативными передачами в домашней игре против "Анахайма" (4:3). Теперь на его счету 359 голов и 642 ассиста в 809 встречах. Подобное достижение из россиян ранее покорялось капитану "Вашингтона" Александру Овечкину (1 628), нападающему "Питтсбурга" Евгению Малкину (1 356), а также завершившим карьеру Сергею Федорову (1 179), Александру Могильному (1 032) и Алексею Ковалеву (1 029).

"Думаю, это для всего хоккея. Конечно, это большое достижение для него, хочется его поздравить, пожелать успехов, чтобы он продолжал набирать очки. Это огромный успех и доказывает, что Кучеров - великий игрок с большой буквы", - сказал Каменский.

32-летний Кучеров установил рекорд по скорости достижения 1 000 очков - эта отметка покорилась ему за 809 матчей. Из россиян прежним рекордсменом по этому показателю был Малкин (848). Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ капитан "Вашингтона" Александр Овечкин покорил эту отметку за 880 игр. Кучеров стал четвертым по скорости достижения 1 000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ среди игроков, родившихся за пределами Северной Америки.