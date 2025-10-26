Фигуристка Фролова рассказала, что еще в мае не могла наступать на ногу

Спортсменка заняла второе место на этапе Гран-при в Магнитогорске

Анна Фролова © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Серебряный призер этапа Гран-при в Магнитогорске в женском одиночном катании фигуристка Анна Фролова рада выступать на соревнованиях, хотя еще в мае из-за травмы не могла наступать на ногу. Об этом она рассказала журналистам после выступления.

Фролова стала второй на первом этапе Гран-при, набрав 206,58 балла. Победительницей стала Аделия Петросян (223,00), третьей - Дина Хуснутдинова (204,76).

"Это классно, что я могу кататься, что здоровье позволяет - еще в мае на ногу не могла наступать, в июле недокрученные дупели с тулупами прыгала. Для меня радость, что я в целом катаюсь. Всегда есть ошибки и помарки, и катание не такое сильное, как хотелось бы. Но незаметно, что два месяца я не наступала на ногу", - рассказала Фролова.

"Утренняя тренировка была нервной - получилось крайне мало элементов. Исключительно настроем смогла себя вывести, собраться. На мой взгляд, сегодняшний прокат еще слабый, я недовольна им - хочу, чтобы программа была раз в пять лучше. В "Кошках" (прошлогодней программе - прим. ТАСС) было попроще - здесь порой не хватает энергетики, повеселее. Как у Адели, как у Вероники Яметовой - энергичнее", - отметила Фролова.