Фигурист Угожаев признался, что его выбила из колеи неудача на первом прыжке

В произвольной программе спортсмен упал на четверном флипе и сделал степаут на четверном тулупе

Редакция сайта ТАСС

Николай Угожаев © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК, 26 октября. /ТАСС/. Неудачный первый прыжок в произвольной программе выбил из колеи фигуриста Николая Угожаева, лидировавшего после короткой программы на этапе Гран-при в Магнитогорске. Об этом он рассказал журналистам после выступления.

Читайте также

Фигурист Кондратюк выиграл стартовый этап Гран-при России в Магнитогорске

Угожаев стал третьим по сумме короткой и произвольной программ. В произвольной фигурист упал на четверном флипе и сделал степаут на четверном тулупе.

"Начало пошло не так, и это выбило чуть-чуть из колеи - флип вообще редко срываю. Проехали. Было и было, надо всегда собираться, - считает Угожаев. - Я нормально себя чувствовал, рабочее состояние".

"После первого прыжка к себе были нецензурные высказывания, потом все эмоции отмел, надо бороться дальше, - отметил фигурист. - Я набираю потихонечку, следующий этап - в Красноярске, там у меня исторически все хорошо складывается. И город мне нравится, и каток - 60х30 м, единственный, по-моему, неузкий у нас. В Омске, например, это сильно ощущалось, здесь не так".