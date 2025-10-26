Победителю первого этапа Гран-при Кондратюку стыдно за ошибку на тулупе

Фигурист по сумме короткой и произвольной программ набрал 260,42 балла

Редакция сайта ТАСС

Марк Кондратюк © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Победитель первого этапа Гран-при России в Магнитогорске призер Олимпийских игр Марк Кондратюк назвал стыдной и глупой свою ошибку при исполнении четверного тулупа в произвольной программе. Об этом он рассказал журналистам после победы.

"Во-первых, спасибо всем, кто на протяжении этих дней приходил и болел за нас, - сказал Кондратюк. - Сегодняшним выступлением не особо доволен - была глупая и стыдная ошибка на тулупе. В моем понимании нет ничего стыдного в том, чтобы упасть с четверного прыжка, это огромная нагрузка. А сделать бабочку - это стыдно. Итоговым результатом, конечно, доволен, но кататься нужно лучше".

Кондратюк отметил, что не был уверен даже в своем попадании в первую тройку: "Я после проката даже не был уверен, хватит ли мне этого результата на попадание в тройку - я не считал баллы, просто откатал и не знал, насколько хорошо откатали соперники. В "кисс энд край" увидел, что медаль будет, обрадовался, а дальше как-то не думал, что так все закончится".

Второе место занял Григорий Федоров (260,28), третьим стал Николай Угожаев (255,00).