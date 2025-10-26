Фигурист Федоров назвал закономерным свое серебро на первом этапе Гран-при

Победителем турнира в Магнитогорске стал Марк Кондратюк

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Фигурист Григорий Федоров считает свое второе место на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске закономерным результатом. Об этом он рассказал по итогам выступления журналистам.

Победителем турнира стал Марк Кондратюк. Оба фигуриста представляют школу Светланы Соколовской.

"Сначала была досада - увидел, что 0,15 не хватило [для победы]. А потом прокрутил, что сам не доделал, и понял, что результат закономерный. Тяжело кататься было, испытал облегчение в конце проката - все, что должен был, все сделал. Я доволен выполненной работой и занятым местом. Всеми мыслями сейчас в Красноярске уже (на втором этапе серии - прим. ТАСС)".

"Конечно, мы рады, что у нас командная победа - "Соколовская-тим". Успели поздравить друг друга после проката. Приятнее соревноваться в серьезной борьбе", - отметил фигурист.