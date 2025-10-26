Фигуристы Мухортова и Евгеньев назвали долгожданной победу на этапе Гран-при

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Спортивная пара фигуристов Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев назвали долгожданной победу на этапе Гран-при в Магнитогорске. Об этом фигуристы рассказали после выступления с произвольной программой.

Мухортова и Евгеньев выиграли этап с результатом 194,50 балла, вторыми стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (189,35), третьими - Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (185,35).

"Давно ждали эту победу. Вчера почему-то распереживался, а сегодня было спокойнее, но ехалось труднее - ошибся хорошо в программе", - отметил Евгеньев.

"Сейчас у нас двойная мотивация, как и положительная от занятого места, так и отрицательная - от недоработанных моментов", - рассказала партнерша.

Впереди у спортсменов этап серии в Омске. "Будет два денечка выдохнуть, может. Недельку чуть поспокойнее потренируемся, и снова в путь. Займемся техникой и восстановлением", - сообщил Евгеньев.