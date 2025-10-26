Тренер "Зенита" Семак объяснил отсутствие Соболева в матче с "Динамо"

Соболев не считается вторым или третьим нападающим петербургского клуба на замену

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Зенита" Александр Соболев и главный тренер Сергей Семак © Сергей Савостьянов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Нападающий Александр Соболев пока не считается вторым или третьим нападающим петербургского "Зенита" на замену в матчах. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Читайте также

"Зенит" обыграл "Динамо" и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 9 матчей

В воскресенье "Зенит" дома обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Соболев не принял участия в матче.

"Хорошая игра с точки зрения качества игры, результата, уверенно смотрелись. Результат, наверное, не тот, который бы позволил расслабиться в конце, - сказал Семак. - Эмоциональный, непростой матч, но ребята хорошо сыграли в обороне и атаке, заслуженно победили".

"На сегодняшний день Александр Соболев не второй и не третий кандидат на выход на замену. Были моменты, когда он выходил в старте, когда Матео Кассьерра играл, Лусиано Гонду меньше играл. Каждый играет от готовности, которую определяет тренерский штаб. Плюс имеет значение, против кого играем. Если бы нужно было больше кроссов в штрафную, то Соболев в этом лучше".

"Зенит" располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, у команды 26 очков. В следующем туре петербургский клуб 1 ноября примет "Локомотив".