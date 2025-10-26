Фигуристы Кагановская и Некрасов назвали рабочим победный прокат на Гран-при

После ритм-танца спортсмены занимали второе место

Василиса Кагановская и Максим Некрасов © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Победители первого этапа Гран-при по фигурному катанию танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов считают рабочим прокат произвольной программы, принесший им золото турнира. Об этом они рассказали журналистам после выступления.

"Мы, конечно, очень рады, что собрались в нужный момент, чисто проехали нашу программу. Эти дни были такими эмоциональными, что хочется просто лечь, - призналась Кагановская. - Мне кажется, любому спортсмену тяжело себя оценить на сто процентов. В целом, удался хороший, рабочий прокат - было чисто, старались все сделать максимально эмоционально".

Некрасов отметил, что после неудачной поддержки, из-за которой фигуристы потеряли баллы в ритм-танце, ему удалось подойти к заключительному дню с холодной головой: "После вчерашнего я отпустил себя и с холодной головой пришел сюда. Вчера быстро отошел, Василиса даже была в шоке от этого".

"Уже из раздевалки Максим вчера вышел новым человеком", - отметила партнерша.