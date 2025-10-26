Леонтьева и Горелкин назвали серебро этапа Гран-при хорошим началом

Леонтьева и Горелкин заняли второе место на этапе Гран-при, набрав 191,75 балла

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Танцоры Софья Леонтьева и Даниил Горелкин считают серебро первого этапа Гран-при по фигурному катанию в Магнитогорске хорошим стартом для дальнейшего развития. Об этом они рассказали журналистам.

"Откатали прилично, я бы даже сказала, хорошо. На данный момент действительно неплохо, это хороший старт для дальнейшего развития. До следующего этапа будем улучшать технику, нарабатывать физику, чтобы в программе мы могли еще больше отдаваться эмоционально и набирать скорость", - рассказала Леонтьева.

Фигуристы отметили, что совершенно не нервничали перед произвольным танцем. "Не нервничали абсолютно. Лидерство после ритм-танца придало еще больше уверенности. Мы сидели, смеялись, шутили, фотографировались", - рассказала партнерша.

Фигуристы отметили, что им интересно катать новую необычную программу. "Мы любим эксперименты, делать вещи, которые не делал никто, иногда это сложно и трудно, но мы стремимся, чтобы было "вау". Мы с Соней любим лирику, но редко катаем, потому что лирику катают многие. Если ты хочешь впечатлять, надо делать то, что не делает никто", - подчеркнул Горелкин.