Матч между "Реалом" и "Барселоной" завершился потасовкой

МАДРИД, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты "Реала" и "Барселоны" устроили потасовку после финального свистка матча 10-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде.

Игра завершилась победой "Реала" со счетом 2:1.

Стычка произошла около скамеек запасных команд. Желтыми карточками были наказаны бразильский защитник "Реала" Эдер Милитао и запасной вратарь мадридской команды украинец Андрей Лунин.

"Реал" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. "Барселона" располагается на 2-й строчке, на счету команды 22 очка.