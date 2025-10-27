Гимнастка Мельникова намерена сходить на ближайший матч "Спартака"

Спортсменка отметила, что давно не была на матчах

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © Yong Teck Lim/ Getty Images

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Обладательница двух золотых медалей чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025 года Ангелина Мельникова намерена посетить ближайший матч московского футбольного клуба "Спартак", болельщицей которого является не один год. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

Ранее "Спартак" поздравил Мельникову через свои соцсети с завоеванием титула чемпионки мира в личном многоборье.

"Мне очень приятно [было получить эти поздравления]. Я постараюсь посетить ближайший футбольный матч "Спартака", - рассказала Мельникова.

"Я так давно не была на матчах и очень давно не следила активно, поэтому я не могу сказать, - ответила гимнастка на вопрос, есть ли в составе " Спартака" игрок, который ей сейчас больше всего импонирует. - Сейчас вернусь и буду присматриваться".

На чемпионате мира, который завершился 25 октября в Джакарте, 25-летняя Мельникова, выступавшая в нейтральном статусе, завоевала две золотые и одну серебряную награду.