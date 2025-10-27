Мельникова верит, что российским гимнастам вернут право выступать на ЧЕ

В 2026 году чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Загребе

Редакция сайта ТАСС

Ангелина Мельникова © Yong Teck Lim/ Getty Images

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира Ангелина Мельникова надеется, что Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) в скором времени снимет запрет на участие российских спортсменов в чемпионатах Европы. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"На самом деле, у меня очень хорошие ожидания, - ответила Мельникова на вопрос, когда российские гимнасты вернутся на ЧЕ. - Один из шагов, мне кажется, заключается в том, что в социальных сетях европейские федерации и разные европейские паблики стали отмечать нас, индивидуальных нейтральных атлетов, как европейских спортсменов. То есть, мне кажется, что это довольно большой шаг".

"Чемпионат Европы в следующем году будет в августе. Поэтому есть еще время, и я очень надеюсь на то, что все-таки мы туда вернемся. И мне кажется, что сейчас этот чемпионат мира в Джакарте и даже те же самые медали, которые сейчас у нас есть, дадут очень большой толчок к возврату на чемпионат Европы", - добавила собеседница ТАСС.

В 2026 году чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Загребе. В случае пропуска турнира россияне будут лишены права выступить на чемпионате мира в Роттердаме, где будут разыграны первые шесть командных путевок (по три у мужчин и женщин) на Олимпиаду в Лос-Анджелесе.