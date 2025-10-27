Мельникова: в отношениях между гимнастками из разных стран нет токсичности

Спортсменка отметила дружелюбную обстановку на гимнастическом помосте

Редакция сайта ТАСС

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские гимнастки, вернувшиеся в Джакарте на международный помост после вынужденного перерыва, сохранили уважительные отношения с соперницами из других стран. Об этом в интервью ТАСС рассказала двукратная чемпионка мира 2025 года Ангелина Мельникова.

"У нас всегда в гимнастике очень дружелюбная обстановка, нет токсичного отношения никогда между друг другом, - ответила Мельникова на вопрос, как иностранные соперницы отреагировали на возвращение россиянок на международные старты. - И то, что вы видите на пьедестале, то, что вы видите в камерах, это на самом деле так и есть в жизни. Все довольно дружелюбны. Когда мы тренируемся, мы иногда даже друг другу можем помочь. Или тренеры там тоже друг с другом могут поговорить, помочь. То есть очень дружелюбно все".

Российские гимнасты с марта 2022 года по сентябрь 2025-го не выступали на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики.