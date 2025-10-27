Мельникова могла завершить карьеру год назад, если бы ее допустили до Игр
Редакция сайта ТАСС
06:21
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российская гимнастка Ангелина Мельникова в случае участия в парижской Олимпиаде-2024 могла бы в том же году завершить карьеру спортсменки. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.
"Вообще, я планировала для себя Париж и потом точно завершать карьеру, потому что после Токио у меня уже и здоровье так немножечко было не очень хорошим, и в целом я, наверное, эмоционально тоже устала от таких нагрузок, - рассказала Мельникова. - Но я так четко не думала, что если бы поехала на Игры в Париже, то тогда точно закончила бы. Опять же, смотря, как бы прошел Париж тоже".
Российские гимнасты были лишены возможности отбираться на Олимпийские игры в Париже.