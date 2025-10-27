Гимнастка Мельникова после ЧМ намерена обязательно посетить врачей

Спортсменка отметила, что нужно подлечить колено

Редакция сайта ТАСС

© Альберт Стародубцев/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Лидер женской сборной России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, выигравшая на чемпионате мира в Джакарте две золотые и одну серебряную награду, после прилета на родину намерена в обязательном порядке посетить врачей. Об этом гимнастка рассказала в интервью ТАСС.

"Мне кажется, у профессионального спортсмена это нормально, когда болит то одно, то другое, то третье, - отметила Мельникова. - Сегодня болит, а завтра нет. И мы постоянно не то, чтобы в травмах, но так... немного чувствуем боль в разных частях тела. Чувствую я себя хорошо. Немного эмоционально я, конечно, выдохлась, потому что три старта подряд - это все-таки очень большая эмоциональная нагрузка на человека, учитывая то, что ты выдаешь просто все, что у тебя есть, на этом помосте. И хочется сейчас восстановиться, хочется отключиться от гимнастики".

"Сто процентов пойду к врачу, конечно. Когда приеду, колено там надо подлечить и другие какие-то проблемы. Нужно восстановиться. Поэтому, конечно, лечение мы продолжаем, как оно было до соревнований, так оно будет продолжаться после", - заключила гимнастка.