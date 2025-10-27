Мельникова отметила, что в первые годы карьеры судьи были очень строги к ней

По мнению гимнастки, каждый спортсмен проходит через это, когда начинает путь на международной арене

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Обладательница двух золотых медалей чемпионата мира 2025 года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в первые годы своей карьеры сталкивалась с тем, что судьи на международных стартах занижали ей оценки за выступления. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

"Мне кажется, каждый спортсмен, который начинает свой путь на международной арене, должен пройти через это, - ответила Мельникова на вопрос про судейство. - Одно дело, когда ты выходишь, ты именитый титулованный спортсмен, и видно твой класс гимнастики. Другое дело, когда ты выходишь новичком, и, конечно, тебе нужно наработать и опыт, чтобы и судьи, и зрители тебя узнали, чтобы они с тобой познакомились".

"Поэтому я считаю, что это вполне нормально, и я такое проходила на протяжении нескольких лет", - заключила гимнастка.