Матч "Ахмата" и "Сочи" закончился массовой дракой

В потасовке приняли участие в том числе запасные игроки команд и тренерский персонал

ГРОЗНЫЙ, 27 октября. /ТАСС/. Матч 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ахматом" и "Сочи" завершился массовой дракой. Встреча прошла в Грозном.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу сочинцев. После финального свистка вспыхнула потасовка, в которой приняли участие в том числе запасные игроки команд и тренерский персонал.

"Сочи" ушел с последнего места турнирной таблицы РПЛ и располагается на 14-й строчке, набрав 8 очков. "Ахмат" занимает девятое место. В активе клуба 16 очков.

Следующий матч "Сочи" на выезде проведет с "Оренбургом". "Ахмат" в гостях сыграет с калининградской "Балтикой". Встречи пройдут 2 ноября.