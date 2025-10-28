Гимнастка и собаковод. Умерла олимпийская чемпионка Ольга Карасева

Советской спортсменке было 76 лет

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева умерла на 77-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Карасева родилась 24 июля 1949 года в Москве. Впервые на международном турнире она выступила в 1966 году - на чемпионате мира спортсменка выиграла серебро в командном турнире. На следующий год Карасева стала чемпионкой СССР в вольных упражнениях, что позволило ей попасть в сборную страны на Олимпиаде, где она стала чемпионкой в командном турнире. В 1969 году она стала чемпионкой Европы в вольных упражнениях, там же она завоевала серебро в индивидуальном многоборье, на брусьях и бревне, а также бронзу в опорном прыжке. В 1970-м Карасева заняла второе место на чемпионате мира в вольных упражнениях и стала победительницей в команде.

В 1973 году она окончила обучение в Московском областном педагогическом институте, получив диплом преподавателя французского языка, которым владела в совершенстве. Некоторое время она работала переводчиком и референтом по спортивной гимнастике Международного управления Спорткомитета СССР. Была судьей международной категории. За заслуги в развитии отечественного спорта и международного спортивного сотрудничества она была награждена рядом наград: почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России", медалью "В память 30-летия Олимпийских игр 1980 года в Москве" и грамотой президента РФ.

"Довольно продолжительное время она выступала в сборной СССР, потом работала переводчицей в управлении гимнастики, получила образование с иностранным уклоном. Потом, к сожалению, я потеряла с ней связь, потому что мы работали в то время за границей, и в течение 16 лет я ничего о ней не знала. Когда мы вернулись, она уже была на пенсии, - сказала Родионенко. - Вклад ее в гимнастику советских времен был довольно значительный. Лет шесть она была членом сборной страны. Она очень хороша была в вольных упражнениях, была красивой, растянутой, пластичной", - рассказала ТАСС старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Карасева увлекалась собаководством. Она являлась членом Российской кинологической федерации и ответственным секретарем общественной организации "Рассел терьер плюс".

Соболезнования в связи со смертью олимпийской чемпионки выразила Федерация гимнастики России. "Федерация гимнастики России выражает глубокие соболезнования близким Ольги Карасевой, ее друзьям, коллегам и всем, кто знал и ценил ее талант, силу духа и преданность спорту. Светлая память легендарной спортсменке".