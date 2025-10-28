Никитин считает, что удаления сломали игру хоккеистов ЦСКА против "Спартака"

Тренер признал, что армейцам не хватает мастерства, чтобы контролировать все аспекты игры

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Удаления сломали игру московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного "Спартака". Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

ЦСКА в гостях проиграл "Спартаку" со счетом 2:3.

"Все очевидно. Удаления сломали игру. Если бы я знал, как их побороть, я бы поборол. Мозг нужен, характер, сами виноваты", - сказал Никитин.

"Игра состоит из многих компонентов, все могут быть критически важными. Нам не хватает мастерства, чтобы контролировать все аспекты игры. Сегодня не получилось контролировать дисциплину", - добавил специалист.

ЦСКА прервал серию из четырех побед в КХЛ и располагается на седьмой строчке Западной конференции, набрав 22 очка в 20 матчах. Следующий матч армейцы проведут на выезде 1 ноября со столичным "Динамо".