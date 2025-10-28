Жамнов назвал нервозной победу хоккеистов "Спартака" над ЦСКА

"Спартак" выиграл со счетом 3:2, забросив победную шайбу на последней минуте

Редакция сайта ТАСС

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" действовали нервозно в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

"Спартак" дома обыграл ЦСКА со счетом 3:2, забросив победную шайбу на последней минуте.

Читайте также

"Спартак" прервал серию ЦСКА из четырех побед в КХЛ

"Дерби есть дерби. Любая победа важна в таких матчах, особенно против ЦСКА. Третий период складывался не так, как хотелось бы. Была нервозность у игроков, но помогла рекламная пауза, удалось поговорить с игроками. Важно было выиграть матч после поражения от "Динамо", - сказал Жамнов.

"У нас все равно еще много пробелов. Предстоит много работы. Даже ведя в счете, игроки начинают делать не то, что просим. Пытаемся достучаться до игроков, но не всегда получается", - добавил тренер.

Также Жамнов рассказал, что не видел заявлений нападающего "Спартака" Ивана Морозова, который сообщил, что в его допинг-пробе нашли следы кокаина: "Я не видел заявлений. У меня пока нет никакой информации по нему. Когда будет информация, тогда прокомментирую".

"Спартак" занимает пятое место на Западе с 25 очками в 20 играх. Следующий матч красно-белые проведут на выезде 2 ноября с "Сочи".