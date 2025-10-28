Захарян забил первый гол за "Реал Сосьедад" с февраля

Россиянин отличился на 54-й минуте матча 1/64 финала Кубка Испании с "Негрейрой"

Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян © Juan Manuel Serrano Arce/ Getty Images

МАДРИД, 29 октября. /ТАСС/. Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян забил гол в матче 1/64 финала Кубка Испании по футболу с командой "Негрейра".

Захарян впервые с февраля вошел в стартовый состав "Реал Сосьедад". Он отличился на 54-й минуте, увеличив преимущество своей команды - 2:0.

В текущем сезоне Захарян четыре раза выходил на замену в играх чемпионата Испании. Россиянин не отметился результативными действиями. В стартовый состав полузащитник попал впервые с 23 февраля. Тогда россиянин провел на поле тайм в матче чемпионата Испании прошлого сезона с "Леганесом" (3:0) и забил гол.

Захарян включен в расширенный состав сборной России на ноябрьские товарищеские матчи.

Захаряну 22 года. Он выступает за "Реал Сосьедад" с августа 2023 года. В прошлом сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в четырех матчах в разных турнирах.