Борец Садулаев уверен, что 32 года - хороший возраст для Олимпиады

Ранее спортсмен сообщил, что планирует выступить на Играх-2028 в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Тридцать два года - хороший возраст для выступления на Олимпийских играх. Такое мнение высказал журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, которому на момент Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе будет 32 года.

Во вторник на встрече со студентами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Садулаев сообщил, что планирует выступить на Олимпийских играх 2028 года.

"К Олимпиаде мне будет 32 года, это нормальный возраст. Люди и в 35, и в 40 выступают, мой коллега с Кубы (Михаин Лопес - прим. ТАСС) завоевал пятую медаль в 42 года. Все зависит от внутреннего состояния, здоровья, желания. Сейчас, слава богу, все хорошо, проблем никаких нет. Мелкие микротравмы есть, но это нормально. Поэтому на процентов 80-90 у меня, слава богу, все хорошо".

Основным соперником Садулаева много лет является американец Кайл Снайдер. Садулаев надеется, что их встреча все-таки состоится на Олимпиаде в Лос-Анджелесе: "У меня в Америке никаких проблем нет, только в странах Шенгена. Я думаю, проблем не должно быть. Если он отберется, если я отберусь, мы там встретимся".

Ранее Садулаев рассказал журналистам, что за пределами борцовского ковра у него со Снайдером отличные отношения: "У нас в борцовской семье не только с Кайлом, со всеми теплые отношения. В какую бы страну мы ни прилетели, если там об этом узнает наш коллега, он сразу позвонит, встретит. И с Кайлом у нас сложились очень теплые отношения, несмотря на то что мы были принципиальными соперниками после Олимпиады. Я его пригласил в Дагестан, мы провели такое хорошее время вместе".

"Не каждый бы такое сделал, но когда нас не допускали, он лично в отношении меня там отправил такое письмо поддержки в МОК, написал, что без российских спортсменов будет неинтересно, - подчеркнул он. - В таких ситуациях мы, несмотря на соперничество, друг друга поддерживаем. И я его, и он меня, какими бы сложными ни были политические отношения между нашими странами. Мы спортсмены, мы хотя бы должны делать так, чтобы спорт объединял".