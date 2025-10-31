Сергей Шнуров заявил, что "Зенит" для него всегда остается чемпионом России

В прошлом сезоне команда прервала серию из шести побед в турнире

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" для лидера рок-группы "Ленинград" Сергея Шнурова остается чемпионом России вне зависимости от результатов, которые показывает команда. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Зенит" в прошлом сезоне прервал серию из шести побед в чемпионатах России, уступив первую строчку "Краснодару".

"Время от времени - да [смотрю матчи], - сказал Шнуров. - Слежу, когда есть время. Хотя я болею за "Зенит", даже если не смотрю. Я уже отвык от того, что он не чемпион. Хотя, может, пора бы и уступить, для разнообразия. Но для меня "Зенит" всегда чемпион".

Музыкант не раз подчеркивал свою связь с Санкт-Петербургом, отмечая, что город и его футбольная команда остаются для него символами постоянства и побед.