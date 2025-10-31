Американские фигуристы Чок и Бейтс поддержали Валиеву

Российская спортсменка продолжает отбывать четырехлетнюю дисквалификацию, которая истечет в декабре

Редакция сайта ТАСС

Камила Валиева © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы из США Мэдисон Чок и Эван Бейтс заявили, что им трудно представить, через что прошла российская фигуристка Камила Валиева, и пожелали ей всего наилучшего. Комментарий фигуристов приводит телеканал Fox.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Российская сборная лишилась золота олимпийского командного турнира, которое перешло к сборной США.

"Думаю, трудно представить, через что пришлось пройти 15-летнему подростку в такой ситуации. И мы никогда не можем знать всей ситуации, по крайней мере, с нашей точки зрения. Я бы просто пожелал ей всего самого наилучшего", - сказал Бейтс.

"Независимо от того, что кто-то сделал или не сделал и как это на вас повлияло, я думаю, важно помнить, что мы все люди. И я просто желаю людям здоровой, счастливой жизни, полной тех, кто их любит", - добавила Чок.

Валиевой 19 лет. Ей было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Ранее сообщалось, что фигуристка планирует возобновить карьеру в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской.