Обжалованию не подлежит. Суд отклонил финальную апелляцию Валиевой

Дисквалификация спортсменки истечет в декабре

Камила Валиева © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Почти четыре года разбирательств и десятки заседаний завершены - Федеральный суд Швейцарии отклонил повторную апелляцию Камилы Валиевой, оставив в силе решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о ее четырехлетней дисквалификации, которая заканчивается 25 декабря. Для фигуристки, ставшей символом Олимпиады в Пекине не только как ярчайшая спортсменка, но и как жертва политических игр и ошибок, решение суда означает завершение борьбы в юридическом поле. Но не в спорте - Валиева возвращается на лед.

История началась 25 декабря 2021 года - на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Именно тогда Валиева сдала пробу, в которой позже обнаружили запрещенный триметазидин. Но сам результат анализа пришел спустя полтора месяца - уже после того, как Валиева успела выиграть чемпионат Европы, отправиться в Пекин и помочь сборной России завоевать золото в олимпийском командном турнире. Тогда медальную церемонию неожиданно отменили. В кулуарах прозвучало - "допинг". Позже под источниками распространили - положительный тест у Валиевой.

Задержка в сообщении о результате анализа объяснялась "заболеванием персонала стокгольмской лаборатории". В Пекине начались срочные слушания выездной панели CAS, Валиеву допустили до личного турнира, но предупредили: если попадет в тройку, награждения не будет. "Я думала, что буду одна. Но самые близкие люди меня никогда не бросят", - сказала тогда фигуристка.

После Олимпиады она не исчезла. Вышла в соцсети, поблагодарила тренеров, начала выступать на российских стартах. А за кулисами шла юридическая битва.

Незащищенное "защищенное лицо"

В марте 2022 года по просьбе самой спортсменки была вскрыта проба "Б", которая также оказалась положительной. В декабре того же года дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решил не отстранять Валиеву, сославшись на статус "защищенного лица" (возраст до 16 лет). Но международные инстанции такой расклад не устроили. Всемирное антидопинговое агентство (WADA), в свою очередь, требовало максимально возможного наказания - четырех лет дисквалификации и аннулирования всех результатов. Международный союз конькобежцев (ISU) настаивал на длительном отстранении. РУСАДА просило ограничиться выговором.

Арбитражное разбирательство длилось с осени 2023 года. Валиева продолжала кататься и выступала не только на льду, но и в зале заседаний. Так было перед ноябрьским этапом Гран-при в Казани в 2023 году, когда она лидировала после короткой программы, но наошибалась в произвольной. А следующий свой этап - в Москве - все же выиграла. На чемпионате России в Челябинске стала третьей, а через месяц ее дисквалифицировал CAS.

ISU решение поприветствовал, в Национальном олимпийском комитете США - командное золото Пекина ушло к ним - этот вердикт суда назвали победой, в Международном олимпийском комитете (МОК) начали перераспределять медали, а Валиева - ждать конца наказания и бороться дальше. Она подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Сторона Валиевой утверждала, что арбитры CAS не имеют компетенции для рассмотрения дела, поскольку фигуристка не давала письменного согласия для начала арбитража. В числе прочего сторона Валиевой увидела нарушения CAS в чрезмерном освещении обстоятельств дела в СМИ и недостаточном внимании к понятию "защищенное лицо" в случае фигуристки, что позволяло бы сократить срок санкций.

Эту апелляцию отклонили, посчитав ряд аргументов неприемлемыми, однако месяцем ранее агентство Associated Press сообщило, что сведения, которые могли послужить оправданием для стороны Валиевой, не включили в релиз CAS. Информацию об этом агентству сообщили несколько источников на условиях анонимности из-за "страха возмездия". По информации, которую сообщал Associated Press, гендиректор WADA Оливье Ниггли обратился к главе отдела по расследованиям организации Гюнтеру Янгеру с просьбой прекратить расследование, которое проводил бывший директор антидопинговой лаборатории Марсьяль Сожи. Как утверждал Associated Press, результаты исследования могли подтвердить версию защиты.

"Стиснуть зубы и доказать"

Валиева подала повторную апелляцию. Сторона фигуристки утверждала, что CAS не имел полномочий рассматривать дело: от спортсменки не было письменного согласия. Также говорилось о нарушении конфиденциальности, о политическом фоне, о статусе "защищенного лица". В четверг официально отклонили и ее. Валиеву обязали выплатить 2,3 млн рублей - 7 тыс. швейцарских франков (около 700 тыс. рублей) за судебные издержки, а также компенсации ISU и WADA - по 8 тыс. франков (около 800 тыс. рублей).

Что же касается РУСАДА, которое на протяжении всего этого времени добивалось для спортсменки щадящего наказания, то агентство не имело даже доступа к процессуальным документам и графику сроков рассмотрения дела. Все официальные запросы агентства оставались без ответа. "Фактически ознакомиться с содержанием заявления и сопутствующими документами РУСАДА смогло благодаря содействию WADA", - рассказали ТАСС в РУСАДА, которое направило свои возражения на этот счет.

Первое, о чем сожалеет заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова по итогам всех перипетий, пройденных Валиевой, так это о слабой защите: "Почему у такой девочки, которая известна на весь мир, нет самой лучшей защиты? Почему так? Не было ожиданий, что позитивно закончится [дело]. Уже скоро она сможет выступать. Делают с нами все, что хотят, а у нас слабая защита".

Александр Жулин считает, что Валиевой не стоит обращать на произошедшее внимания: "Я бы сейчас пожелал Камиле стиснуть зубы, попытаться доказать, что она по-прежнему является лучшей фигуристкой планеты, и не обращать внимания на решения суда. Если сейчас у России хотят изъять $350 млрд с замороженных счетов, чего мы хотим от этой ситуации? Просто нужно понимать, что весь Запад объединился против России и против Камилы в частности".

Повлияет ли все это на решение Валиевой продолжать спортивную карьеру? Вероятнее всего, нет - она сделала свой выбор в пользу фигурного катания. Не имея ни возможности участвовать в международных турнирах, ни олимпийского золота, ни даже статуса в рейтингах, она все еще сохранила в себе веру в фигурное катание, в спорт, в лед, который подчас куда честнее, теплее и справедливее к тем, кто привык трудиться и честно бороться. Ждут ли ее на этом льду? Вопрос риторический. Достаточно будет взглянуть на ее первый официальный выход на старт. Вне зависимости от показанного результата Валиеву, как минимум в России, ждет любовь и уважение как к девушке, которая не сдалась.