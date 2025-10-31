Шпилевский высказался о частых пенальти в ворота "Пари НН"

Главный тренер нижегородской команды отметил неудачные действия своих подопечных

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Частые пенальти в ворота "Пари Нижний Новгород" связаны с нелепыми действиями футболистов команды, а не с судейством. Об этом журналистам заявил главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский.

В пятницу "Пари НН" на выезде уступил московскому ЦСКА со счетом 0:2 в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Первый мяч нижегородская команда пропустила с пенальти.

"Поздравляю тренера ЦСКА с юбилеем, такая дата, 50 лет. Думаю, что максимально неприятной сделали игру для ЦСКА. Седьмой пенальти в шести матчах, очень обидно", - сказал Шпилевский.

"В первую очередь связываю пенальти с нашей нелепостью. Немного недоволен переходами в атаку, но моменты были, иногда футболисты играют без ворот, забывают, что матч состоит из забитых мячей. Но в целом думаю, что ребята показали топовый матч, явная разница в классе, поэтому что-то говорить про ребят нет смысла. Удачи ЦСКА", - добавил главный тренер "Пари НН".

Также Шпилевский ответил на критику в свой адрес. "Я тоже выигрывал там, где был, не просто так приехал. Некоторые люди начинают обсуждать без тренерской лицензии. Таких людей бы даже не взяли. Ребята прогрессируют, до зимы терпят, дальше будут игроки. Везде нужно качество, нет гарантий никаких", - добавил тренер.

"Пари НН" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.