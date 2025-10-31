Челестини рассказал, что впервые менял футболиста перед началом игры

Защитник ЦСКА Мойзес получил травму перед самым стартовым свистком матча с "Пари НН" и не смог принять участия в игре

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини удивился истории с заменой Мойзеса перед началом игры, такое случилось впервые в его карьере. Об этом Челестини рассказал журналистам.

В пятницу ЦСКА обыграл дома "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Перед самым началом игры Мойзес из-за повреждения был заменен на Артема Бандикяна. На 32-й минуте встречи вместо Алеррандро вышел Тамерлан Мусаев.

"Мойзес сделал движение, почувствовал что-то в икроножной мышце, мы пока не знаем, что с ним. Это первый раз, когда такое случается. Даже игроком такое не видел. У Алеррандро получилось что-то несерьезное, но почувствовал заднюю поверхность бедра. Артема Бандикяна поставил потому, что он уже две голевые сделал с этой позиции, хорошо показывал себя", - сказал Челестини.

"Игра не была проще, чем с "Крыльями Советов". Если бы Ваня Обляков забил, то был бы более легкий матч. Я увидел сложности, нам тяжело дается реализация голевых моментов. Такой же по сложности матч, мы должны были закрывать эту игру в первые 10-15 минут второго тайма, но мы это не сделали. Мы доминировали, но всегда сохранялась опасность. Не играли в хорошем ритме, в два касания, нужна динамичность. Но эти очки очень важны фундаментально", - добавил тренер армейцев.

ЦСКА с 30 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У "Краснодара" (29) и московского "Локомотива" (27) на одну игру меньше.