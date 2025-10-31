Тренер ЦСКА Челестини переживал, что ему подарят галстук на день рождения

31 октября специалисту исполнилось 50 лет

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Фабио Челестини боялся, что ему традиционно подарят галстук на день рождения, но этого не случилось, из-за чего появилась уверенность в победе. Об этом Челестини рассказал журналистам.

В пятницу ЦСКА обыграл дома "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Челестини в день игры исполнилось 50 лет.

"Галстук мне не подарили. Мне сказали, что это традиция здесь, я боялся, что мне подарят галстук. Меня поздравили, но ничего не подарили, значит, возможно, мы выиграем. Но ребята каждый день дарят мне честь и радость от тренировок, они делают меня счастливым. Сегодня был подарок в виде трех очков, но мы все этого хотели, потому что хотели вернуться на первую строчку", - сказал Челестини.

ЦСКА с 30 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. У "Краснодара" (29) и московского "Локомотива" (27) на одну игру меньше.