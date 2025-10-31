Челестини: Акинфеев еще ощущает боль, но хочет быть с командой

Вратарь ЦСКА из-за травмы не принимает участия в матчах с начала октября

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев еще испытывает болевые ощущения, но он хочет находиться рядом с командой, поэтому попадает в заявку на матчи. Об этом журналистам рассказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

В пятницу ЦСКА обыграл дома "Пари Нижний Новгород" со счетом 2:0 в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Место в воротах занимал Владислав Тороп.

"Акинфеева все еще беспокоит боль. Я сегодня с ним разговаривал, пока не знаем, когда именно [он вернется]. Он хочет быть на скамейке. Он там находится, но не может играть. Это наш капитан, мы нуждаемся в нем, конечно. Но когда будет готов на 100%, он скажет. Он хочет быть с нами, хочет быть в отеле, рядом, все время быть с нами", - сказал Челестини.

Акинфеев получил травму голеностопа в матче с московским "Спартаком" в 11-м туре РПЛ (3:2) и был заменен по ходу второго тайма, игра прошла 5 октября. С того момента ворота армейцев защищает Тороп, Акинфеев был в заявке ЦСКА в последних двух матчах.