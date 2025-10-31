В Индии стартует Кубок мира по шахматам

Турнир продлится до 26 ноября

© Эрик Романенко/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноября. /ТАСС/. Первые партии Кубка мира по шахматам состоятся в субботу. Соревнования пройдут в Индии.

Турнир будет состоять из восьми раундов на выбывание. В нем примут участие 206 шахматистов. В каждом раунде спортсмены сыграют между собой по одной классической партии разным цветом. Если победитель не будет выявлен, то будут проведены две партии в быстрые шахматы (15 минут начального времени + 10 секунд добавления за каждый сделанный ход). Если и это не поможет определить сильнейшего, контроль времени будет ужесточаться (10 + 10, 5 + 3, 3 + 2). В случае ничейного исхода по итогам двух партий с контролем "3 + 2", будет разыграна "партии смерти", в которой шахматист, играющий белыми фигурами, будет обязан выиграть в блиц у соперника. Белые будут играть с контролем "4 + 2", а контроль черных будет определен по итогам торгов.

Шахматисты будут играть по одной классической партии в день. Если понадобится, на третий день противостояния будет разыгран тай-брейк. 10 и 20 ноября будут выходными для участников соревнований.

Россию представят Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Иван Землянский, Арсений Нестеров, Сергей Лобанов, Володар Мурзин и Алексей Гребнев. Непомнящий, Мурзин, Дубов и Есипенко начнут выступления со второго круга, остальные - с первого. В первом круге Нестеров сыграет с представителем Туркмении Сапармуратом Атабаевым, Землянский встретится с грузином Леваном Панцулая, Артемьеву будет противостоять Эскиель Ндахангвапо из Намибии, Гребневу - филлипинец Дэниел Квизон, Лобанов сыграет с поляком Каспером Перуном, Наер - против Фи Ракотомахаро с Мадагаскара.

Турнир завершится 26 ноября. Призовой фонд соревнований составит $2 млн. Победитель получит $120 тыс. Трое лучших участников получат право сыграть на турнире претендентов.

Партии будут начинаться в 12:30 мск. Прямую трансляцию из зала можно будет смотреть на официальных ресурсах Международной шахматной федерации. Также ход каждой партии можно будет отслеживать на сайте lichess.org.