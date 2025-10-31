Последний шанс. В Индии стартует Кубок мира по шахматам

Призовой фонд соревнований составит $2 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 октября. /ТАСС/. Первые партии Кубка мира по шахматам пройдут 1 ноября. Соревнования состоятся в Индии, последний тур запланирован на 26 ноября, выходные - 10 и 20 ноября.

Кубок мира является одним из самых престижных турниров в шахматах. Соревнования входят в систему определения чемпиона мира по классическим шахматам. Три лучших участника попадают в турнир претендентов, победитель которого играет с действующим чемпионом мира за это звание. При этом правила не мешают играть в Кубке мира самому чемпиону и тем, кто уже получил путевку в турнир претендентов.

Кубок мира проходит в формате матчей на выбывание. Сначала шахматисты сыграют по одной партии с классическими контролем, и, если не выявят победителя, проведут две партии в быстрые шахматы (15 минут начального времени + 10 секунд добавления за каждый сделанный ход). Если это не поможет выявить победителя, контроль времени будет ужесточаться (10+10, 5+3, 3+2). В случае ничейного исхода по итогам двух партий с контролем "3+2", будет разыграна "партии смерти", в которой шахматист, играющий белыми фигурами, будет обязан выиграть в блиц у соперника. Белые будут играть с контролем "4+2", а контроль черных будет определен по итогам торгов.

Призовой фонд соревнований составит $2 млн. Победитель получит $120 тыс.

"Россиянам будет тяжело попасть в тройку призеров"

В турнире примут участие 206 человек. Первые номера посева получат чемпион мира Доммараджу Гукеш, его соотечественники Арджун Эригайси, Рамешбабу Прагнанадха, представитель Нидерландов Аниш Гири, американец Уэсли Со. Гири уже имеет путевку на турнир претендентов, также туда отобрался немец Маттиас Блюбаум.

Среди россиян выступят Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Иван Землянский, Арсений Нестеров, Сергей Лобанов, Володар Мурзин и Алексей Гребнев. Непомнящий, Мурзин, Дубов и Есипенко начнут выступления со второго круга, остальные - с первого. В первом круге Нестеров сыграет против представителя Туркменистана Сапармурата Атабаева, Землянский встретится с грузином Леваном Панцулаей, Артемьеву будет противостоять Эскиель Ндахангвапо из Намибии, а Гребневу - филлипинец Дэниел Квизон. Лобанов сыграет с поляком Каспером Перуном, Наер - против Фи Ракотомахаро с Мадагаскара.

Для российских шахматистов Кубок мира будет последней возможностью отобраться на турнир претендентов, однако эксперты считают, что попасть в тройку будет очень трудно.

"Сейчас у нас есть упадок в мужских шахматах, и я скептически оцениваю шансы наших игроков отобраться на турнир претендентов. Кубок мира всегда был своего рода лотереей, хотя я там всегда хорошо играл. Турнир очень сложный, он длится почти месяц, там огромная конкуренция. Должно произойти чудо, чтобы кто-то в тройку попал", - сказал ТАСС победитель Кубка мира 2015 года Сергей Карякин.

По мнению вице-президента Федерации шахмат России Сергея Смагина, на попадание в призы будут претендовать более 20 человек, а из россиян наибольшие шансы у Непомнящего. "Турнир будет очень интересным, борьба будет невероятно плотной в этот раз, - сказал Смагин ТАСС. - Около 20 человек претендуют на попадание в тройку, и не стоит забывать, что в матчах на выбывание бывают случайности. Нашим шахматистам будет чрезвычайно сложно попасть на турнир претендентов, больше всего мы надеемся на Яна Непомнящего, но многое будет зависеть и от его стратегии, будет ли он тратить энергии в классических партиях или, наоборот, сворачивать матчи на тай-брейк".

Партии будут начинаться в 12:30 мск. Прямую трансляцию из зала можно будет смотреть на официальных ресурсах Международной шахматной федерации. Также ход каждой партии можно будет отслеживать на сайте lichess.org.