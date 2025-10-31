Даниил Медведев впервые с 2018 года не отобрался на Итоговый турнир ATP

В пятницу российский теннисист проиграл представителю Германии Александру Звереву в четвертьфинале "Мастерса" в Париже

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © Julian Finney/ Getty Images

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев не сумел квалифицироваться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) впервые с 2018 года.

В пятницу Медведев проиграл представителю Германии Александру Звереву в четвертьфинале "Мастерса" в Париже. В чемпионской гонке россиянин занимает 13-е место с 2 760 очками. На 8-й позиции располагается итальянец Лоренцо Музетти (3 685). Медведева опережают канадец Феликс Оже-Альяссим (3 595), британец Джек Дрейпер (2 990), досрочно завершивший сезон из-за травмы, представитель Казахстана Александр Бублик (2 870) и норвежец Каспер Рууд (2 835). Двое лучших, не вошедших в восьмерку сильнейших по итогам сезона, станут запасными участниками Итогового турнира ATP и смогут заменить игрока, получившего травму или снявшегося с соревнования.

На последней неделе до проведения Итогового турнира ATP (3-9 ноября) пройдут турниры в Афинах и Меце, во французском соревновании примет участие Медведев. В случае завоевания титула он сможет заработать максимум 250 очков, что при определенных раскладах позволит ему занять второе место в числе запасных участников. Медведев был неизменным участником Итогового турнира ATP с 2019 года. Россиянин становился победителем соревнования (2020) и доходил до финала (2021), где уступил Звереву. В прошлом сезоне Медведев не смог пробиться в плей-офф, заняв третье место в группе с итальянцем Янником Синнером, американцем Тейлором Фритцем и австралийцем Алексом де Минауром.

Медведеву 29 лет, он занимает 13-е место в рейтинге ATP, на его счету 21 победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на US Open в 2021 году.

В последний раз российские спортсмены не участвовали в Итоговом турнире ATP в 2018 году. Тогда Карен Хачанов был запасным участником. С 2020 по 2023 год в турнире участвовал Андрей Рублев, но групповую стадию смог преодолеть лишь однажды - в 2022-м.

Итоговый турнир ATP пройдет с 10 по 16 ноября в Турине. В соревновании принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Ранее на турнир квалифицировались испанец Карлос Алькарас, итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, представитель Германии Александр Зверев, австралиец Алекс де Минаур, американцы Тейлор Фритц и Бен Шелтон.