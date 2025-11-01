Родственники Свечникова надеются найти пловца

Ранее Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило, что активные поиски россиянина были прекращены

СТАМБУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Родственники пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова надеются, что он еще найдется. Об этом ТАСС сообщила мать Свечникова Галина.

Ранее Генконсульство РФ в Стамбуле сообщило о том, что активные поиски Свечникова были прекращены, однако следствие по делу о его пропаже продолжается.

"Мы надеемся, что он все-таки найдется. Возможно, его кто-то подобрал после заплыва. Я слышала много версий о том, что он сбежал, но я в это не верю. Мы пообщались со свидетелем, но мне кажется, что он нас запутывает", - сказала Свечникова.

"Что касается организаторов заплыва, то никакой помощи от них в поисках мы не получаем. У нас с ними нет связи", - добавила собеседница агентства.

Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.