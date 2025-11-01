Быков рассказал, почему премировал Попова медалью чемпионата мира 2009 года

Бывший спортивный директор сборной России внес большой вклад в жизнь команды, рассказал экс-тренер

Вячеслав Быков © Руслан Шамуков/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывшему спортивному директору сборной России Павлу Попову была вручена золотая медаль чемпионата мира 2009 года, потому что он был достоин ее, при этом не все члены команды получили такие награды. Об этом ТАСС рассказал возглавлявший сборную России в сезоне-2008/09 Вячеслав Быков.

29 октября в пресс-службе аукционного дома "Литфонд" объявили о выставлении на аукцион для продажи коллекции спортивных наград, в том числе золотой медали чемпионата мира. Стартовая цена медали начинается от 5 млн рублей. Награду на аукцион выставил бывший спортивный директор сборной России Попов, который сообщил ТАСС, что сделал это в том числе для финансовой помощи семье сына, погибшего при выполнении специальной военной операции. Попов не был в составе команды на чемпионате мира 2009 года.

"Международная федерация хоккея выделяет определенное количество медалей на команду - ни больше, ни меньше, к сожалению. И не все участники команды, помимо игроков, получают эту награду. Я так решил для себя, что Павел был тоже достоин за его вклад в жизнь сборной на тот момент, как и некоторые другие люди из этого большого коллектива сборной команды", - сказал Быков.

"У меня уже были медали такого достоинства, и я так решил для себя. Это не значит, что я лишился титула. Вот и сейчас он решил совершить такой поступок, достойный уважения", - добавил Быков.

Быков возглавлял сборную России с 2006 по 2011 год. За этот период россияне дважды стали чемпионами мира (2008, 2009), а также серебряными (2010) и бронзовыми (2007) призерами турнира.