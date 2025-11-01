Хоккеист Морозов не полетел со "Спартаком" на выездную серию из трех матчей

По информации ТАСС, "Спартак" еще не получал документы, связанные с изменением срока дисквалификации нападающего

Редакция сайта ТАСС

Иван Морозов © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Иван Морозов не полетел с командой на выездную серию из трех матчей регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В субботу юридическое агентство "Клевер консалт" сообщило, что Российское антидопинговое агентство сократило срок отстранения Морозова с четырех лет до одного месяца. 28 октября хоккеист признался, что принимал кокаин. Юрист Анна Анцелиович из агентства "Клевер консалт" сообщила ТАСС, что Морозов уже может тренироваться в составе "Спартака" и принимать участие в играх.

По информации ТАСС, "Спартак" еще не получал документы, связанные с изменением срока дисквалификации. Решение о том, сможет ли Морозов в дальнейшем играть за столичный клуб, будет объявлено позже. Контракт игрока с клубом приостановлен.

Морозову 25 лет, он стал игроком "Спартака" в 2023 году. Ранее в КХЛ он выступал за петербургский СКА и "Сочи". Также он играл за фарм-клуб "Вегаса" "Хендерсон", выступающий в Американской хоккейной лиге. В 4 играх КХЛ текущего сезона нападающий забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи. В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Морозов в 64 играх набрал 50 (19 голов + 31 передача) очков, в плей-офф форвард набрал 12 (5 + 7) очков в 12 матчах.