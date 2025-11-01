Пивоваров считает, что футболисты "Динамо" доминировали весь матч с "Рубином"

Встреча 14-го тура РПЛ завершилась со счетом 0:0

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров © Сергей Карпухин/ ТАСС

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" доминировали на протяжении всего матча с казанским "Рубином", но не сумели реализовать голевые моменты. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Встреча 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в Казани и завершилась со счетом 0:0. На 58-й минуте с поля был удален игрок "Рубина" Константин Нижегородов.

"Мы доминировали весь матч, создали много моментов - это из позитивного. К сожалению, реализовать голевые моменты не удалось. В одном из эпизодов игрок "Рубина" вообще выбил мяч из своих ворот с линии. Игра проходила с нашим преимуществом, более получаса мы действовали в большинстве, но соперник дисциплинированно сыграл в обороне", - отметил Пивоваров.

"Рубин" бился и эту ничью заслужил. Мы же, наверное, исходя из того, как развивалась игра, скорее потеряли два очка. "Рубин" заслуженно занимает свое место в таблице", - добавил он.

"Динамо" осталось на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 17 очков. "Рубин" находится на седьмой строчке, у команды 19 очков.