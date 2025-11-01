"Акрон" без Дзюбы прервал серию "Ростова" из восьми игр без поражений в РПЛ

Тольяттинская команда одержала победу со счетом 1:0

Полузащитник "Акрона" Максим Болдырев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Футболисты тольяттинского "Акрона" со счетом 1:0 обыграли "Ростов" в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Мяч забил Жилсон Беншимол (79-я минута, с пенальти). На 77-й минуте с поля был удален игрок хозяев Роналдо.

Из-за травмы матч пропустил капитан "Акрона" Артем Дзюба. Он является рекордсменом по количеству забитых мячей среди российских футболистов (244) и в сборной России (31).

"Ростов" прервал серию без поражений в матчах РПЛ из восьми матчей (две победы, шесть ничьих). Команда с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. "Акрон" также набрал 15 очков и располагается на 10-й строчке благодаря победе в личной встрече.

В следующем туре "Ростов" на выезде сыграет с "Сочи", "Акрон" в гостях встретится с московским "Динамо". Оба матча пройдут 8 ноября.