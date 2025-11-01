Кудашов: качество льда "ВТБ-Арены" было плохим после "Золотого граммофона"

"Динамо" в субботу обыграло ЦСКА со счетом 3:2

Главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов назвал плохим качество льда "ВТБ-Арены" в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги со столичным ЦСКА после проведения накануне церемонии вручения премии "Золотой граммофон". Об этом он рассказал журналистам.

"Динамо" выиграло у ЦСКА со счетом 3:2. Церемония вручения премии "Золотой граммофон" состоялась на арене 31 октября.

"Любые арены используются не только для хоккея. Наверняка там [на вручении премии] было классно. Мы не можем в центре Москвы использовать стадион только для хоккея, тем более скоро новогодние праздники. Да, лед плохой, мы тренировались на запасной арене. Я знал, что будет плохой лед, паркет сняли только в 12:30", - сказал Кудашов.

По его словам, игру на плохом льду можно сравнить с тем, когда проваливаешься при ходьбе по мягкой кровати. "Вот и на льду было так же, а еще надо что-то создавать, шайбу держать. Но это было ожидаемо, у нас еще были отскоки от бортов какие-то, но это мы подправим", - отметил специалист.

В следующем матче "Динамо" 4 ноября в гостях сыграет с петербургским СКА.